В Екатеринбурге загорелась квартира в двухэтажном доме

14:57 | 17.12.2019

Фото: Яндекс.Картинки

Сегодня утром в Екатеринбурге на улице Овощной загорелся двухэтажный дом. Из помещения пришлось эвакуировать 25 человек.



Диспетчер получил сообщение о пожаре в 8:43. К месту происшествия незамедлительно выехали 13 пожарных на четырех спецмашинах. В 9:03 огонь уже был локализован, а еще через четыре минуты – ликвидировано открытое горение. Проливка и разбор сгоревших конструкций были завершены в 9:38.



Как рассказали в пресс-службе МЧС по Свердловской области, огонь распространился на площадь в 10 квадратных метров. В результате пожара оказалось повреждено домашнее имущество в квартире на втором этаже дома.

Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»