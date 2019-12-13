В Рефтинском родители боятся отпускать детей в школу. За помощью они обратились к депутату

14:26 | 17.12.2019

Вести-Урал

Депутат Государственной думы РФ Игорь Торощин обратился к губернатору Свердловской области Евгению Куйвашеву с просьбой организовать школьный автобус для детей, проживающих в южной части (частного сектора) поселка Рефтинский. Путь в школу для учеников лежит через лесной массив, дети вынуждены идти несколько километров пешком, что ставит под угрозу безопасность детей.



При этом уже зафиксирован как минимум один случай нападения на ребенка. 7 декабря в лесном массиве неизвестный мужчина в темное время суток напал на школьника, приставил нож к горлу, после чего потребовал отдать сотовый телефон и деньги.



«Полиция уже поймала преступника, но от таких происшествий никто не застрахован, а к каждому ребенку охранника не приставишь. Водить детей в школу лично не у всех родителей есть возможность – не позволяет рабочий график. Жители Рефтинского уже обращались в администрацию с просьбой организовать школьный автобус, но чиновники как обычно ссылаются на нехватку средств. Теперь администрация проводит опрос о готовности оплачивать автобус из семейного кармана, но не у каждой семьи найдутся деньги на платный автобус. Поэтому будем добиваться в данном вопросе поддержки со стороны главы региона и Министерства образования области», – рассказал Игорь Торощин.

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