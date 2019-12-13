СвЖД призывает свердловчан бороться с вандализмом

13:30 | 17.12.2019

Сотрудники свердловской железной дороги выявили 28 случаев вандализма в пригородных поездах с начала 2019 года. Как сообщает пресс-служба ОАО «РЖД», чаще всего вандалы портят вагоны граффити, бьют стёкла поездов, портят сидения и стеновые панели, бьют лампочки, а также откручивают поручни и дверные ручки. За 11 месяцев нарушители разбили восемь оконных стекол, а также нанесли различные рисунки и надписи на 26 вагонах.



В преддверии зимних каникул железнодорожники обращаются к родителям с просьбой провести с детьми и подростками беседы о недопустимости вандализма в отношении подвижного состава. Кроме того, они призывают граждан не оставаться равнодушными и пресекать незаконное вмешательства в работу магистрали. По словам работников железной дороги, вандалы наносят ущерб не только имуществу компании, но и каждому пассажиру, который пользуется железными дорогами, так как средства, направленные на ремонт, можно потратить на приобретение новых вагонов, закупку оборудования и повышение комфорта для пассажиров.

Анастасия Харитонова © «Вечерние ведомости»