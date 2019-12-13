Новости дня
13:04 | 17.12.2019
На Среднем Урале увеличился поток туристов
«2019 год стал знаковым годом для региона, богатым на события и даты. Мы открыли Конгресс-центр, приняли такие крупные мероприятия как Иннопром и GMIS, Всемирный день городов и многие другие. Свердловская область активно развивает свой туристический потенциал», – заявил Алексей Орлов, первый заместитель губернатора Свердловской области.
На Средний Урал приходится примерно 60% от общего объёма туристских услуг по Уральскому федеральному округу, сообщает департамент информполитики Свердловской области.
Анастасия Харитонова © «Вечерние ведомости»
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