На Среднем Урале увеличился поток туристов

13:04 | 17.12.2019

С января по сентябрь 2019 года Свердловскую области посетили 1,3 млн туристов. Это выше показателей аналогичного периода 2018 года на 18%. Объём туристских услуг в регионе с начала 2019 года составил 16,5 млрд рублей, что на 1,2 млрд рублей больше, чем за весь 2018 год.



«2019 год стал знаковым годом для региона, богатым на события и даты. Мы открыли Конгресс-центр, приняли такие крупные мероприятия как Иннопром и GMIS, Всемирный день городов и многие другие. Свердловская область активно развивает свой туристический потенциал», – заявил Алексей Орлов, первый заместитель губернатора Свердловской области.



На Средний Урал приходится примерно 60% от общего объёма туристских услуг по Уральскому федеральному округу, сообщает департамент информполитики Свердловской области.

Анастасия Харитонова © «Вечерние ведомости»