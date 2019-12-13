Краснознамённую группу вернут на Плотинку в 2020 году

12:43 | 17.12.2019

Демонтаж Краснознамённой группы в 2013 году. Фото: «Вечерние ведомости»

Краснознаменную группу вернут на Плотинку уже в следующем году. Об этом сообщил глава Екатеринбурга Александр Высокинский на сегодняшнем заседании городской думы при утверждении бюджета на 2020 год. «Экспертиза несущих конструкций на сегодняшний день практически закончена. Очевидно, что нужно будет усиливать камеру. В следующем году Краснознаменную группу поставим», — заявил политик. Кроме того, он предложил разместить на монументе два ордена Ленина, которыми была награждена Свердловская область.



Напомним, что сооружение демонтировали в 2013 году под предлогом реставрации, и тогда на место памятника поставили часы, отчитывающие время до Олимпиады в Сочи. На сегодняшний день площадка пустует.

Анастасия Харитонова © «Вечерние ведомости»