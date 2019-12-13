В Екатеринбурге на злостного неплательщика алиментов завели уголовное дело

12:19 | 17.12.2019

Фото: potokmedia.ru

На жителя Екатеринбурга завели уголовное дело из-за больших долгов по алиментам. В 2015 году суд обязал мужчину выплачивать сыну четверть всей своей зарплаты вплоть до его совершеннолетия. Гражданин не стал выполнять требования суда, и в 2018 году ему назначили наказание в виде исправительных работ на полгода. Ситуация повторилась, и в 2019 году мужчине дали 50 часов обязательных работ из-за того, что он снова не платил алименты. Но и это не помогло – с августа по ноябрь этого года он снова не соблюдал требования закона.



На письменное предупреждение пристава он не реагировал и погашать долги по алиментам не собирался, - рассказали в прокуратуре. – Они составили больше 3,3 тысяч рублей.



Сейчас на правонарушителя заведено уголовное дело, оно находится на контроле прокурора Кировского района.

Анастасия Харитонова © «Вечерние ведомости»