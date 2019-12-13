Бюджет Екатеринбурга на 2020 год принят во втором чтении

11:51 | 17.12.2019

Фото: екатеринбург.рф

Бюджет Екатеринбурга на 2020 год принят городскими депутатами во втором чтении. Решение принято практически единогласно.



Стоит отметить, что бюджет муниципалитета на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов принят во втором чтении без споров и разногласий — из 33 депутатов присутствующих на заседании думы против принятия бюджета проголосовал только один народный избранник, им предсказуемо оказался Константин Киселёв.



Впрочем, и в первом чтении, которое состоялось 3 декабря, депутаты думы Екатеринбурга также без бурных дебатов одобрили проект муниципального бюджета.



Согласно проекту, бюджет уральской столицы будет дефицитным. Так, доходы города в следующем году составят 47,4 млрд рублей, в то время как расходы – 49,2 млрд рублей, таким образом дефицит бюджета составит 1,8 млрд рублей.



Напомним, ранее 5 депутатских комиссий не поддерживали проект бюджета, не найдя взаимопонимания с мэрией по финансированию ряда муниципальных программ. В штыки были восприняты траты на переезд думы в новые помещения в здании ЦУМа и освещение деятельность муниципальной думы в СМИ. Рассмотрение этих вопросов отложено на январь.

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