Кольцово возобновляет прямые рейсы из Екатеринбурга в Оренбург

11:48 | 17.12.2019

Из аэропорта Кольцово снова будут летать прямые рейсы в Оренбург. Первый вылет назначен уже на 13 января, полёты будет выполнять авиакомпания «Оренбуржье».



Рейсы будут выполняться регулярно по понедельникам, средам и пятницам на самолёте L-410. Время в пути составит 2 часа 15 минут, сообщает пресс-служба Кольцово. Вылет из Оренбурга запланирован на 06:15, из Екатеринбурга – на 09:30 по местному времени.



Ранее, до мая 2018 года авиакомпания «Оренбуржье» уже осуществляла регулярные прямые рейсы по маршруту Екатеринбург – Оренбург. По итогам 2017 года пассажиропоток на данном направлении составил 5,2 тыс. пассажиров.

Анастасия Харитонова © «Вечерние ведомости»