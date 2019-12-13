В Екатеринбурге африканские студенты УрГЭУ находятся под угрозой отчисления из-за подозрений на гепатит

11:33 | 17.12.2019

Фото: usue.ru

Несколько иностранных студентов УрГЭУ из Нигерии и Сенегала могут отчислить из университета из-за обнаруженных в их крови маркеров гепатита B. Признаки заболевания у студентов выявили на медосмотре. Документы с диагнозами передали сотрудникам вуза, после чего они заявили студентам, что собираются отчислить их и закрыть учебные визы. Пятерых обучающихся временно отстранили от занятий и выселили из студенческих общежитий.



После того, как студенты пожаловались на ограничение их прав, руководство вуза позволило им остаться в общежитии и посещать занятия до вынесения окончательного диагноза. Сейчас иностранцы сдают повторные анализы и проходят дополнительные обследования. Их судьба окончательно решится 20 декабря.

Анастасия Харитонова © «Вечерние ведомости»