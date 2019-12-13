Подстанции скорой помощи в Нижнем Тагиле перейдут в частные руки

11:10 | 17.12.2019

Фото: УралИнформБюро

С апреля 2020 года подстанции скорой помощи перейдут в ведение частников, сообщает АН «Между строк». О грядущих переменах сообщил главврач Сергей Безбородов на собрании работников подстанции в минувшие выходные. Сотрудникам сообщили, что с апреля они будут уволены, а далее им будет необходимо заключить договор с частной организацией.



Скорая помощь перейдет на аутсорсинг также в Каменск-Уральском и в Первоуральске. Похожая ситуация произошла ранее в Екатеринбурге. Сообщается, что после этого у работников екатеринбургских подстанций снизилась заработная плата. Сотрудники нижнетагильской подстанции также опасаются, что из-за этой реформы они потеряют в деньгах.

Анастасия Харитонова © «Вечерние ведомости»