Группа подростков совершила разбойное нападение в Богдановиче ради бутылки пива

10:01 | 17.12.2019

Поздним вечером 16 декабря в Богдановиче группа задержания вневедомственной охраны Росгвардии задержала подростков, подозреваемых в разбойном нападении на столовую.



По словам сотрудников столовой, расположенной в доме 10 на улице Кунавина, в помещение зашли трое молодых людей и, посмотрев меню, вышли на улицу. Через несколько минут один из троих посетителей вернулся и под угрозой применения предмета, похожего на пистолет, потребовал отдать ему бутылку пива. Молодой человек так спешил покинуть место преступления, что поскользнувшись на крыльце, выронил добычу и убежал ни с чем, сообщает пресс-служба Управления Росгвардии по Свердловской области.



Продавец-кассир нажала на тревожную кнопку, после чего к поискам юных граждан подключились сотрудники Росгвардии, которые задержали схожих по приметам двоих молодых людей. У одного из задержанных при себе имелся пневматический пистолет.



В ходе дальнейших оперативно-розыскных мероприятий был задержан третий молодой человек, который и совершил разбой. Задержанные несовершеннолетние граждане были переданы полиции для дальнейшего разбирательства.

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