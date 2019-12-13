Более сотни старых сотовых телефонов задержали кольцовские таможенники

09:52 | 17.12.2019

пресс-служба Уральского таможенного управления.

Гражданка Таджикистана пыталась вывести в своем чемодане 136 сотовых телефонов старых моделей из России, сев на рейс самолета Екатеринбург-Душанбе. Багаж был спрятан среди одежды, сообщает пресс-служба Уральского таможенного управления.



Таможенникам женщина честно рассказала, что везет телефоны для продажи в Душанбе. Однако почему не стала декларировать заведомо коммерческую партию, отвечать не стала.



«Коммерческая партия подлежит обязательному декларированию. Женщине следовало оформить декларацию по установленной форме через Уральскую электронную таможню. А пока товар изъят и помещен на склад временного хранения», - рассказал Дмитрий Шишкин, начальник таможенного поста Аэропорт Кольцово (пассажирский).



Чтобы забрать товар, женщине необходимо будет оплатить административный штраф, размер которого определят в суде, а затем подать декларацию на товар.



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