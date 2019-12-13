Новости дня
09:52 | 17.12.2019
пресс-служба Уральского таможенного управления.
Более сотни старых сотовых телефонов задержали кольцовские таможенники
Таможенникам женщина честно рассказала, что везет телефоны для продажи в Душанбе. Однако почему не стала декларировать заведомо коммерческую партию, отвечать не стала.
«Коммерческая партия подлежит обязательному декларированию. Женщине следовало оформить декларацию по установленной форме через Уральскую электронную таможню. А пока товар изъят и помещен на склад временного хранения», - рассказал Дмитрий Шишкин, начальник таможенного поста Аэропорт Кольцово (пассажирский).
Чтобы забрать товар, женщине необходимо будет оплатить административный штраф, размер которого определят в суде, а затем подать декларацию на товар.
© «Вечерние ведомости»
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