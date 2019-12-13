В частном секторе Екатеринбурга горит дом

Сегодня утром на улице Червонной в Екатеринбурге загорелся дом. Об этом пишет ЕАН со ссылкой на очевидцев.Судя по фото, горит частный дом. Пока что получить оперативный комментарий в пресс-службе МЧС по Свердловской области не удалось. Как сообщают очевидцы, полыхает дом в цыганском поселоке.«Кажется, пострадавших нет. Помогли оттащить машину, детей, вещи», — рассказали очевидцы происходящего.