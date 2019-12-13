«Уральские авиалинии» запретили привозить фрукты из Тайланда в Екатеринбург

09:31 | 17.12.2019

На новом регулярном рейсе «Уральских авиалиний» Пхукет – Сиань – Екатеринбург введен запрет на провоз фруктов.



Как заявила авиакомпания, на данном направлении запрещено провозить в багаже и ручной клади любые овощи и фрукты. Почему запретили провозить фрукты именно рейсе U6-794, не уточняется.



Отметим, что запрет перевозки сельхозпродукции устанавливается внутренними правилами перевозчика. На прямых рейсах в Екатеринбург из Пхукета овощи и фрукты провозить пока можно.

Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»