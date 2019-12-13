В Екатеринбурге возле Оперного театра произошло ДТП с участием двух легковушек и автобуса

22:03 | 16.12.2019

Фото: Е1

В уральской столице возле Оперного театра столкнулись две иномарки и автобус. По словам сотрудников ГИБДД, в аварии никто не пострадал.



Как рассказали очевидцы ДТП порталу Е1, иномарка KIA двигалась по Ленина в сторону УПИ и в левый бок автомобиля врезалась Toyota Land Cruiser Prado после чего столкнулась с «Газелью».



Сейчас водителей направили в ГИБДД для оформления ДТП.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»