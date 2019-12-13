Спорткомплекс «Калининец» в Екатеринбурге стал одним из лучших в стране

21:52 | 16.12.2019

Фото: Администрация города Екатеринбурга

Екатеринбургский СК «Калининец» вошел в рейтинг лучших в стране. По итогам II Национального конкурса «АРЕНА» на образцовое спортивное учреждение, «Калининец» занял третье место.



При отборе эксперты оценивали архитектуру и внутренний дизайн учреждения, функциональность, эффективность деятельности, соответствие требованиям техрегулирования и доступность для маломобильных групп населения. В состав организаторов и жюри конкурса входили Правительства РФ, специалисты профильных строительных и социальных проектов, руководители спортивных структур РФ. Высокую оценку СК «Калининец» дали, в частности, заместитель Председателя Правительства РФ Ольга Голодец, депутат Государственной Думы РФ, российская конькобежка Светлана Журова, генеральный секретарь Олимпийского комитета России, 5-кратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Анастасия Давыдова и другие.





Добавим, что всего в конкурсе принимали участие более 230 спортивных объектов из 61 региона страны.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»