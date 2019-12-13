В центре Екатеринбурга зажгли новогоднюю елку

20:13 | 16.12.2019

Фото: Е1/скриншот с камеры видеонаблюдения

На площади 1905 года в Екатеринбурге зажгли новогоднюю елку. Несмотря на то, что ледовый городок откроется только 27 декабря, горожане уже могут полюбоваться яркими огнями на конструкции.



Фото новогодней красавицы опубликовал портал Е1.



Напомним, что темой ледового городка в этом году стало 200-летие с момента открытия Антарктиды русскими мореплавателями Фаддеем Беллинсгаузеном и Михаилом Лазаревым.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»