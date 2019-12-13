Новости дня
20:04 | 16.12.2019
Фото:bash.news
На дорогах Екатеринбурга работают более 1800 камер видеонаблюдения
Над развитием системы власти работают в рамках проекта «Безопасный город». Отмечается, что в 2019 году всего было подключено 125 камер наружного видеонаблюдения, в том числе системы в микрорайоне Солнечный, ТРЦ «Мега» и других мест массового пребывания людей.
Следует отметить, что на сегодняшний день под бдительным контролем видеокамер находятся более 50 основных объектов жизнеобеспечения и жизнедеятельности.
Напомним, что также недавно в администрации подготовили единое картографическое решение по местам размещения городских видеокамер.
Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»
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