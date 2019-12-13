На дорогах Екатеринбурга работают более 1800 камер видеонаблюдения

20:04 | 16.12.2019

Фото:bash.news

В Екатеринбурге продолжается развитие системы уличного видеонаблюления. Как рассказали в администрации города, на сегодняшний день к единой городской системе подключено более 1800 камер.



Над развитием системы власти работают в рамках проекта «Безопасный город». Отмечается, что в 2019 году всего было подключено 125 камер наружного видеонаблюдения, в том числе системы в микрорайоне Солнечный, ТРЦ «Мега» и других мест массового пребывания людей.



Следует отметить, что на сегодняшний день под бдительным контролем видеокамер находятся более 50 основных объектов жизнеобеспечения и жизнедеятельности.



Напомним, что также недавно в администрации подготовили единое картографическое решение по местам размещения городских видеокамер.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»