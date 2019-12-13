Министр спорта рассказал о судьбе Универсиады-2023 в Екатеринбурге

19:09 | 16.12.2019

Фото: Instagram Антона Шипулина

Министр спорта РФ Павел Колобков сообщил, что санкции WADA, запрещающие в течение четырех лет принимать международные соревнования в стране, не коснутся Универсиады-2023 в Екатеринбурге.



По словам депутата Госдумы Антона Шипулина, Колобков заявил, что международные соревнования с большей болей вероятности в Екатеринбурге все-таки состоятся. Также экс-биатлонист рассказал, что Россия уже подготовила аргументы для апелляции на решение WADA. Минспорта отметил, что шансы отстоять права в суде у России есть.



Напомним, что 9 декабря члены исполкома WADA приняли решение об отстранении России на 4 года от крупных международных спортивных мероприятий. Сейчас РУСАДА планирует подать заявление на апелляцию на это решение.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»