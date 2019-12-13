В Екатеринбурге суд вынес приговор участнику конфликта со стрельбой в ресторане «Grand Урюк»

18:37 | 16.12.2019

Фото Микаила Белхароева с его личной страницы в соцсетях

Октябрьский районный суд Екатеринбурга вынес приговор Микаилу Белхароеву, участнику потасовки со стрельбой в екатеринбургском ресторане «Grand Урюк», которая произошла 16 августа 2018 года. После того, как оперативники ОБОП стали разбираться в иных похождениях молодого человека, силовикам удалось зацепиться по другим противоправным фактам его деятельности, которым и дал оценку суд.



Как рассказали корреспонденту veved.ru в пресс-службе Октябрьского райсуда, Микаил Белхароев признан виновным по п. «а», «г», ч.2 ст. 161 УК РФ («Грабеж группой лиц по предварительному сговору, с применением насилия, не опасного для жизни или здоровья, либо с угрозой применения такого насилия») и по ч.3 ст.162 УК РФ («Разбой, совершенный с незаконным проникновением в помещение или в крупном размере»).



По совокупности совершенных преступлений Микаилу Белхароеву назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 9 лет с отбыванием в колонии строгого режима с ограничением свободы на срок два года.



Напомним, что стрельба в екатеринбургском ресторане «Grand Урюк» произошла в ночь с 16 на 17 августа 2018 года. Одним из зачинщиков конфликта являлся Магомед Беков, осужденный за покушение на участие в массовых беспорядках в поселке Сагра. Он был задержан, и 20 августа арестован.



Белхароев был задержан лишь спустя месяц, 27 сентября, в центре Уфы оперативниками управления уголовного розыска МВД по Республике Башкортостан совместно с сотрудниками ОБОП УУР свердловского ГУ МВД. Впоследствии ему было предъявлено обвинение по ч.2 ст. 213 УК РФ («Хулиганство, совершенное группой лиц либо связанное с сопротивлением лицу, исполняющему обязанности по охране общественного порядка»).

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