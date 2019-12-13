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18:23 | 16.12.2019

В стриптиз-клубе свердловские полицейские задержали липового начальника ОБЭП

Сотрудниками полиции из подразделения собственной безопасности ГУ МВД России по Свердловской области при содействии коллег из Россгвардии задержан житель Екатеринбурга, 1977 года рождения, работающий охранником. Он подозревается в том, что, представляясь начальником ОБЭП или ОБОП в звании подполковника, совершал мошеннические действия. Об этом журналистов проинформировал глава пресс-службы регионального ГУ МВД Валерий Горелых.

По его данным, 22 ноября 2019 года в дежурную часть главка поступило заявление от девушки-администратора стриптиз клуба «Огнедышащий осел», которая пояснила, что некий высокопоставленный представитель МВД, вымогает 100 000 рублей за прекращение проводимых полицией в отношении неё проверочных мероприятий.

Ранее гражданка уже передавала ему вознаграждение в размере 30 000 рублей за оказание содействия в выделении места в детском саду ребенку вне очереди и еще 160 000 рублей за помощь в получении квартиры с большой скидкой. В обоих случаях своих обещаний «джентльмен» не выполнил и деньги не вернул.

«Сыщики взяли «офицера» в разработку и при передаче очередной суммы в ночном заведении по улице Бажова задержали его. При личном досмотре полицейские изъяли у него меченые купюры и просроченное удостоверение дружинника ГИБДД, которое он предъявлял девушке при общении под видом подлинного документа МВД.

Ранее предприимчивый мужчина неоднократно был судим за грабеж, мошенничество, хулиганство, вымогательство и за преступление против половой неприкосновенности. В последний раз осужден в 2019 году за кражу к 2 годам условно.

К органам внутренних дел в реальности никакого отношения он не имеет. В настоящее время в отношении «лжеполицейского» возбуждены два уголовных дела по факту мошенничества. До судебного разбирательства липовый подполковник будет находиться под подпиской о невыезде.

Если кто-то опознал этого человека, как своего обидчика, сыщики просят сообщить информацию по круглосуточному телефону доверия ГУ МВД России по Свердловской области 8(343)358-71-61.

© «Вечерние ведомости»

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