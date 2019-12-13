В стриптиз-клубе свердловские полицейские задержали липового начальника ОБЭП

18:23 | 16.12.2019

Сотрудниками полиции из подразделения собственной безопасности ГУ МВД России по Свердловской области при содействии коллег из Россгвардии задержан житель Екатеринбурга, 1977 года рождения, работающий охранником. Он подозревается в том, что, представляясь начальником ОБЭП или ОБОП в звании подполковника, совершал мошеннические действия. Об этом журналистов проинформировал глава пресс-службы регионального ГУ МВД Валерий Горелых.



По его данным, 22 ноября 2019 года в дежурную часть главка поступило заявление от девушки-администратора стриптиз клуба «Огнедышащий осел», которая пояснила, что некий высокопоставленный представитель МВД, вымогает 100 000 рублей за прекращение проводимых полицией в отношении неё проверочных мероприятий.



Ранее гражданка уже передавала ему вознаграждение в размере 30 000 рублей за оказание содействия в выделении места в детском саду ребенку вне очереди и еще 160 000 рублей за помощь в получении квартиры с большой скидкой. В обоих случаях своих обещаний «джентльмен» не выполнил и деньги не вернул.



«Сыщики взяли «офицера» в разработку и при передаче очередной суммы в ночном заведении по улице Бажова задержали его. При личном досмотре полицейские изъяли у него меченые купюры и просроченное удостоверение дружинника ГИБДД, которое он предъявлял девушке при общении под видом подлинного документа МВД.



Ранее предприимчивый мужчина неоднократно был судим за грабеж, мошенничество, хулиганство, вымогательство и за преступление против половой неприкосновенности. В последний раз осужден в 2019 году за кражу к 2 годам условно.



К органам внутренних дел в реальности никакого отношения он не имеет. В настоящее время в отношении «лжеполицейского» возбуждены два уголовных дела по факту мошенничества. До судебного разбирательства липовый подполковник будет находиться под подпиской о невыезде.



Если кто-то опознал этого человека, как своего обидчика, сыщики просят сообщить информацию по круглосуточному телефону доверия ГУ МВД России по Свердловской области 8(343)358-71-61.

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