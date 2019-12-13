Врачи екатеринбургской детской больницы внедрили новый метод по восстановлению слуха

18:13 | 16.12.2019

Фото: Администрация города Екатеринбурга

Отоларингологи Детской городской клинической больницы №9 внедрили новый метод по восстановлению слуха юным пациентам. Как сообщили в администрации города Екатеринбурга, благодаря кохлеарной имплантации дети с врожденной или приобретенной глухотой смогут слышать.



Суть высокотехнологичной операции в том, что имплант оперативным путем устанавливают в максимально доступной зоне к слуховому нерву, для того чтобы он начал стимулировать волокна электрическими импульсами. Отмечается, что такую медпомощь юные пациенты могут получить в рамках обязательного медицинского страхования.



С начала декабря медики ДГКБ №9 провели уже 10 операций. Сейчас пятерым детям, находящимся в больнице предстоит пройти реабилитацию, включающую занятия с сурдопедагогами, аудиологами и психологами.



Добавим, что по статистике, ежегодно такое лечение требуется примерно 40 детям.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»