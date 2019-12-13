26 декабря в Первоуральске засияет тысяча огней

17:47 | 16.12.2019

26 декабря Первоуральск засияет многочисленными огнями. Сейчас идёт монтаж гирлянд и световых консолей, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.



Специалисты украсят центр города, гостевой маршрут, пешеходные аллеи, улицы Физкультурников и Грецена, а также площадь Победы.



Напомним, тема новогоднего украшения Первоуральска космическая – «Планета 2020».



Также в ледовом городке возле фонтана появятся горки, игровые лабиринты, декоративные скульптуры «Двойное солнце Планеты 2020». На фонтане выстроится иллюминационная конструкция «Парад Планет».

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»