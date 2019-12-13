Новости дня
17:46 | 16.12.2019
Почти 230 миллионов рублей Фонда президентских грантов привлекли в 2019 году в Свердловскую область некоммерческие организации
Уже сейчас можно сказать, что 41 660 000 рублей будут потрачены некоммерческими организациями на реализацию проектов, связанных с выявлением и развитием молодых талантов, а на поддержку проектов в области культуры и искусства – еще 27 368 000 рублей. На поддержку проектов в области науки и образования выделено 20 648 000 рублей; молодежных проектов – 7 421 000 рубль.
Организации, подавшие заявки на направление «Охрана здоровья граждан, пропаганда здорового образа жизни» привлекли в регион 32 180 000 рублей; на «Сохранение исторической памяти» – 19 627 000 рублей, на развитие общественной дипломатии и поддержку соотечественников – 10 617 000 рублей; на развитие институтов гражданского общества – 6 183 000 рубля.
Проекты, направленные на оказание помощи людям в трудной жизненной ситуации, на поддержку семьи и защиту граждан профинансированы Фондом президентских грантов на сумму 61 024 000рубля (в том числе, 18 500 000 рублей– на защиту прав и свобод человека и гражданина; 14 454 000 рублей – на поддержку семьи, 28 070 000 рублей – на социальное обслуживание).
Всего 2 713 000 рублей будут направлены на охрану окружающей среды и защиту животных.
Благодаря поддержке Фонда президентских грантов в регион «вернулся» летний музыкальный фестиваль «Старый Новый Рок. На Волне», который прошел летом 2019 года на берегу Белоярского водохранилища. В Екатеринбурге начало работу новое социальное такси для инвалидов и тяжелобольных людей православной религиозной организации «Приход во имя преподобномученицы великой княгини Елисаветы Феодоровны», проведен Открытый фестиваль документального кино «Россия» и многое другое.
В рамках проекта "Медиацентр социальной информации УралДобро" запущен Корпоративный сайт НКО-Урал uraldobro.ru. «Наш сайт концентрирует информацию о деятельности некоммерческих организаций, вводит повестку НКО в информационное поле региона, в том числе, рассказывает о проектах, которые реализуются при поддержке Фонда президентских грантов», – комментирует Яна Смирнова, директор Регионального центра развития добровольчества.
© «Вечерние ведомости»
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