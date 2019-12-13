Почти 230 миллионов рублей Фонда президентских грантов привлекли в 2019 году в Свердловскую область некоммерческие организации

17:46 | 16.12.2019

102 некоммерческие организации стали победителями двух конкурсов Фонда президентских грантов 2019 и привлекли в Свердловскую область 229 440 534 рублей из Фонда президентских грантов на реализацию социально значимых проектов.



Уже сейчас можно сказать, что 41 660 000 рублей будут потрачены некоммерческими организациями на реализацию проектов, связанных с выявлением и развитием молодых талантов, а на поддержку проектов в области культуры и искусства – еще 27 368 000 рублей. На поддержку проектов в области науки и образования выделено 20 648 000 рублей; молодежных проектов – 7 421 000 рубль.



Организации, подавшие заявки на направление «Охрана здоровья граждан, пропаганда здорового образа жизни» привлекли в регион 32 180 000 рублей; на «Сохранение исторической памяти» – 19 627 000 рублей, на развитие общественной дипломатии и поддержку соотечественников – 10 617 000 рублей; на развитие институтов гражданского общества – 6 183 000 рубля.



Проекты, направленные на оказание помощи людям в трудной жизненной ситуации, на поддержку семьи и защиту граждан профинансированы Фондом президентских грантов на сумму 61 024 000рубля (в том числе, 18 500 000 рублей– на защиту прав и свобод человека и гражданина; 14 454 000 рублей – на поддержку семьи, 28 070 000 рублей – на социальное обслуживание).



Всего 2 713 000 рублей будут направлены на охрану окружающей среды и защиту животных.



Благодаря поддержке Фонда президентских грантов в регион «вернулся» летний музыкальный фестиваль «Старый Новый Рок. На Волне», который прошел летом 2019 года на берегу Белоярского водохранилища. В Екатеринбурге начало работу новое социальное такси для инвалидов и тяжелобольных людей православной религиозной организации «Приход во имя преподобномученицы великой княгини Елисаветы Феодоровны», проведен Открытый фестиваль документального кино «Россия» и многое другое.



В рамках проекта "Медиацентр социальной информации УралДобро" запущен Корпоративный сайт НКО-Урал uraldobro.ru. «Наш сайт концентрирует информацию о деятельности некоммерческих организаций, вводит повестку НКО в информационное поле региона, в том числе, рассказывает о проектах, которые реализуются при поддержке Фонда президентских грантов», – комментирует Яна Смирнова, директор Регионального центра развития добровольчества.

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