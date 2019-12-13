Врио начальника екатеринбургского УМВД назначен Андрей Швыдченко

17:09 | 16.12.2019

фото Алены Земляниковой

Временно исполняющим обязанности начальника УМВД России по Екатеринбургу назначен полковник Андрей Швыдченко. Об этом veved.ru стало известно из собственных источников. До последнего времени он занимал должность замначальника УМВД – начальника полиции.



Напомним, что на прошлой неделе начальник УМВД Сергей Кулагин написал рапорт об увольнении из органов. Врио руководителя был назначен замначальник, курирующий следствие, подполковник юстиции Николай Почаевец, однако в статусе временно исполняющего обязанности он пробыл лишь несколько дней.

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