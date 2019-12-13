Новости дня
17:09 | 16.12.2019
фото Алены Земляниковой
Врио начальника екатеринбургского УМВД назначен Андрей Швыдченко
Напомним, что на прошлой неделе начальник УМВД Сергей Кулагин написал рапорт об увольнении из органов. Врио руководителя был назначен замначальник, курирующий следствие, подполковник юстиции Николай Почаевец, однако в статусе временно исполняющего обязанности он пробыл лишь несколько дней.
© «Вечерние ведомости»
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20:13 | 16.12.2019
В центре Екатеринбурга зажгли новогоднюю елку
20:04 | 16.12.2019
На дорогах Екатеринбурга работают более 1800 камер видеонаблюдения
19:10 | 16.12.2019
Для удобства пермяков будет продлен маршрут следования автобуса №25
19:09 | 16.12.2019
Министр спорта рассказал о судьбе Универсиады-2023 в Екатеринбурге
19:07 | 16.12.2019
Проект строительства комплекса спортобъектов на улице Шпальной направлен в Пермскую гордуму
18:58 | 16.12.2019
Новые трамваи прибыли в Пермь
18:51 | 16.12.2019
За год в новые квартиры микрорайона Любимов переехали 1500 березниковцев
18:37 | 16.12.2019
В Екатеринбурге суд вынес приговор участнику конфликта со стрельбой в ресторане «Grand Урюк»
18:32 | 16.12.2019
В Невьянске будут судить свердловчанина, обвиняемого в применении насилия в отношении полицейского
18:25 | 16.12.2019
Жительница Пермского края вошла в число победителей Всероссийского конкурса «Лига вожатых»
18:13 | 16.12.2019
Врачи екатеринбургской детской больницы внедрили новый метод по восстановлению слуха
18:12 | 16.12.2019
«Миллион рублей зарыли в сугроб!» Жители Ленинского района завалили жалобами прокуратуру и чиновников. Мэрия оказалась ни при чем
17:47 | 16.12.2019
26 декабря в Первоуральске засияет тысяча огней
17:46 | 16.12.2019
Почти 230 миллионов рублей Фонда президентских грантов привлекли в 2019 году в Свердловскую область некоммерческие организации
17:09 | 16.12.2019
Врио начальника екатеринбургского УМВД назначен Андрей Швыдченко
17:01 | 16.12.2019
В Екатеринбурге поступило сразу несколько сообщений о минировании
16:59 | 16.12.2019
Заседание Совета по предпринимательству и улучшению инвестклимата Прикамья будет транслироваться онлайн
16:59 | 16.12.2019
Ликвидация Коркинского разреза идет четко по графику
16:35 | 16.12.2019
На Урале за смерть собственного брата мужчине дали десять лет «строгача»
16:28 | 16.12.2019
Госдума рассмотрит введение звания «Город трудовой доблести»
16:06 | 16.12.2019
В Первоуральске пропал мужчина
15:19 | 16.12.2019
На Среднем Урале стартовала подготовка медработников к Универсиаде-2023
14:54 | 16.12.2019
Представлена музыкальная программа новогоднего Red Market в Перми
14:51 | 16.12.2019
В Железнодорожном районе Екатеринбурга откроется ледовый городок
14:49 | 16.12.2019
В Прикамье открыта первая ледовая переправа
14:21 | 16.12.2019
С начала года в столице Урала 67 человек погибли в ДТП
13:51 | 16.12.2019
Свердловскую больницу отремонтировали только по требованию прокуратуры
13:43 | 16.12.2019
Бизнес Италии заинтересован в развитии сотрудничества с Пермским краем
13:20 | 16.12.2019
В Екатеринбурге стартовала запись детей в первые классы