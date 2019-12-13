На Урале за смерть собственного брата мужчине дали десять лет «строгача»

16:35 | 16.12.2019

На Урале 32-летнего жителя Алапаевска признали виновным в особо тяжком преступлении.



Согласно материалам дела, 14 августа подсудимый, находясь в состоянии алкогольного опьянения во дворе своего дома, избил старшего 40-летнего брата руками, металлическим ломом и деревянным черенком с металлическим наконечником. От полученных травм пострадавший скончался на месте происшествия.



Приговором суда подсудимому назначено наказание в виде 10 лет и двух месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.



Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»