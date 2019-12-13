В Первоуральске пропал мужчина

16:06 | 16.12.2019

В Свердловской области в Первоуральске разыскивают пропавшего без вести 47-летнего Евгения Рубцова. Местонахождение мужчины неизвестно с 12 декабря.



Приметы: рост 175 см, нормальное телосложение, зелёные глаза, тёмно-русые волосы с проседью, короткая стрижка. Особые приметы: послеоперационный шрам на животе справа, родимое пятно красного цвета на левой ладони.



В день исчезновения был одет в вязанную чёрную шапку, рабочий зимний костюм синего цвета со светоотражающими элементами, чёрные берцы.



Если вам известно местонахождение Евгения Васильевича – сообщите об этом руководителю отряда «Abris» по номеру телефона +7(961)767-17-49, Андрей.

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»