Екатеринбург оказался одним из самых популярных городов для зимнего отдыха

15:47 | 16.12.2019

Фото: Shutterstock

Столица Урала вошла в ТОП-3 самых популярных городов для зимнего отдыха. Такие данные к Международному дню гор обозначил российский сервис бронирования жилья для отдыха Tvil.ru.



Список составлен на основании оплаченных заявок (бронирований) отелей, квартир и домов туристов с 29 декабря 2019 года по 29 февраля 2020 года.



Отметим, Екатеринбург обогнал курорт Красную Поляну в Краснодарском Крае.

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»