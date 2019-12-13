На Среднем Урале стартовала подготовка медработников к Универсиаде-2023

15:19 | 16.12.2019

Фото: ural.today

В Екатеринбурге началась подготовка специалистов-медиков для работы на Универсиаде-2023. Для медработников спортивных объектов и врачебно-физкультурных диспансеров региона был проведён специальный семинар, который организовал Центр охраны здоровья детей и подростков Свердловского областного медицинского колледжа. Как сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Свердловской области, семинары будут проводиться на регулярной основе в рамках подготовки к летней Универсиаде, которая состоится в Екатеринбурге в 2023 году.



На семинаре, который проходил при участии специалистов, были рассмотрены вопросы межведомственного взаимодействия по медико-биологическому обеспечению спортсменов, спортивной кардиологии, специализированного питания и допинга, применения БАДов.



Как рассказала руководитель центра Светлана Татарева, министерство здравоохранения региона проводит много мероприятий для обеспечения достойного медико-биологического сопровождения лиц, занимающихся физкультурой и спортом, а также для формирования спортивного резерва.

Анастасия Харитонова © «Вечерние ведомости»