В Железнодорожном районе Екатеринбурга откроется ледовый городок

14:51 | 16.12.2019

Фото Алины Шешени

В Железнодорожном районе Екатеринбурга 24 декабря в 18:00 состоится торжественное открытие ледового городка. Он будет располагаться во дворе детской музыкальной школы № 7 имени С. В. Рахманинова на улице Техническая, 54.



В ледовом городке гостей порадуют настоящая лесная елка, украшенная гирляндами и шарами, а также ледяные фигуры Деда Мороза и Снегурочки. На открытии детей будут развлекать аниматоры и профессиональные артисты, запланирована игровая программа.



Кроме того, в Железнодорожном районе установят елки еще в шести местах, где на открытии Дед Мороз и Снегурочка также проведут игровую программу:



- 21 декабря в 14:00 начнётся праздничное представление у ёлки в посёлке Северка (улица Строителей, 41);

- 22 декабря в 14:00 – в микрорайоне Палкино (переулок Школьников, 1);

- 23 декабря в 16:00 – в посёлке Шувакиш (улица Привокзальная, 25);

- 25 декабря в 15:00 – в парке «Таганская Слобода» (улица Бебеля, 111);

- 26 декабря в 18:00 – на площадке перед жилым домом на улице Пехотинцев, 11;

- 27 декабря в 18:00 – на площадке перед КЗЦ «Стрела» (улица Лётчиков, 14).



Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»