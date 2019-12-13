С начала года в столице Урала 67 человек погибли в ДТП

14:21 | 16.12.2019

Екатеринбург, улица Шефская, «Рено Логан» выехал на встречную полосу. Фото: ГИБДД Екатеринбурга

В Екатеринбурге с начала 2019 года произошло 1072 ДТП, в которых погибли 67 человек, еще 1340 получили ранения. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года цифры увеличились по трем показателям: количество ДТП на 21,8 %, количество погибших на 22 % и количество пострадавших на 19,2 %.



Как рассказали в отделе пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу, практически каждая 16-я авария связана с выездом на полосу встречного движения. Именно по этой причине в столице Урала произошло 55 ДТП, в результате которых пострадали 100 человек и еще пять погибли.



Из-за роста количества ДТП Госавтоинспекция организует еженедельные выходные рейды. Последние проходили в минувшие выходные – на дорогах ловили всех нарушителей ПДД.

Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»