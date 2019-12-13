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13:51 | 16.12.2019

Фото: пресс-служба прокуратуры Свердловской области

Свердловскую больницу отремонтировали только по требованию прокуратуры

Прокуратура города Североуральска добилась ремонта в местной ЦГБ. В связи с многочисленными жалобами на состояние инфекционного отделения больницы, Роспотребнадзор запретил работу в отделении. В ходе проверки прокурор нашел множество грубых нарушений: инфекционное отделение больницы не соответствовало санитарно-эпидемиологическим нормам.

В пресс-службе прокуратуры Свердловской области отметили, что в отделении обнаружили несоблюдение требований в части отделки поверхности стен, полов и потолков помещений, поверхностей санитарных приборов. Также не осуществлялось незамедлительное устранение текущих дефектов отделки – ликвидация протечек на потолках и стенах, следов сырости и заделка трещин.

Свердловскую больницу отремонтировали только по требованию прокуратуры


Прокуратура обратилась в суд с требованием обязать администрацию ЦГБ Североуральска провести ремонт инфекционного отделения, а Министерство здравоохранения региона выделить деньги на ремонт. Суд удовлетворил требования прокуратуры, и капитальный ремонт в больнице завершился в декабре 2019 года.

Анастасия Харитонова © «Вечерние ведомости»

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