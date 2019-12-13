Свердловскую больницу отремонтировали только по требованию прокуратуры

Прокуратура города Североуральска добилась ремонта в местной ЦГБ. В связи с многочисленными жалобами на состояние инфекционного отделения больницы, Роспотребнадзор запретил работу в отделении. В ходе проверки прокурор нашел множество грубых нарушений: инфекционное отделение больницы не соответствовало санитарно-эпидемиологическим нормам.В пресс-службе прокуратуры Свердловской области отметили, что в отделении обнаружили несоблюдение требований в части отделки поверхности стен, полов и потолков помещений, поверхностей санитарных приборов. Также не осуществлялось незамедлительное устранение текущих дефектов отделки – ликвидация протечек на потолках и стенах, следов сырости и заделка трещин.Прокуратура обратилась в суд с требованием обязать администрацию ЦГБ Североуральска провести ремонт инфекционного отделения, а Министерство здравоохранения региона выделить деньги на ремонт. Суд удовлетворил требования прокуратуры, и капитальный ремонт в больнице завершился в декабре 2019 года.