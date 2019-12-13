В Екатеринбурге стартовала запись детей в первые классы

13:20 | 16.12.2019

Фото: E1.RU

15 декабря в уральской столице началась запись детей в первые классы. По данным департамента образования администрации города, на 11:00 16 декабря система АИС «Образование» приняла 2 тыс. 634 заявления для зачисления детей в 1 класс. Из них через портал «Госуслуги» — 2 тыс. 262 заявления, а через приемные комиссии школ — 301, через ЦМУ и МФЦ — 71 заявление.



Право подачи документов на зачисление в первую волну (с 15 декабря до 23 января) получили льготники — дети военнослужащих, сотрудников таможенных органов, полиции, а также родители, у которых старшие дети уже проходят обучение. По новому закону братья и сестры по желанию должны быть зачислены в одно учебное заведение.



Подача документов началась в полночь, ведется она через личный кабинет на сайте Госуслуг.

Анастасия Харитонова © «Вечерние ведомости»