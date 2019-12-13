В Екатеринбурге пройдёт турнир по дзюдо «На призы главы Екатеринбурга»

12:44 | 16.12.2019

Фото: СК «Родина»

20 и 21 декабря в спортивном комплексе «Родина» пройдёт первый в истории города турнир по дзюдо «На призы Главы Екатеринбурга». В городских соревнованиях примут участие юноши и девушки не старше 15 лет.



В рамках турнира спортсмены поборются за превосходство в 17 весовых категориях: у юношей – до 46, 50, 55, 60, 66, 73, 81, 90 и свыше 90 килограммов, у девушек – до 40, 44, 48, 52, 57, 63, 70 и свыше 70 килограммов. Ожидается, что количество участников превысит 400 человек. Победители и призёры турнира будут награждены дипломами и медалями Управления по физической культуре и спорту администрации города Екатеринбурга. Регистрация участников состоится 20 декабря, поединки начнутся 21 декабря с 11:00. Торжественное открытие состоится в 17:00.



Отметим, что турнир проводится в соответствии с календарным планом официальных физкультурных и спортивных мероприятий Екатеринбурга с целью популяризации и развития дзюдо в городе.

Анастасия Харитонова © «Вечерние ведомости»