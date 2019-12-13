«Екатеринбург Арена» признана одним из лучших стадионов в России

12:21 | 16.12.2019

Фото: Владимир Мартьянов

«Екатеринбург Арена» победила в Национальном конкурсе на образцовое спортивное сооружение среди стадионов категории «А» (с трибунами от 15 тыс. зрительских мест).



Как рассказала команда арены на странице в Instagram, они смогли решить непростые задачи: принять в эксплуатацию новый объект, подготовить его к чемпионату мира по футболу, успешно провести матчи и наладить его функционирование в режиме наследия: «За это время стадион стал не просто местом для проведения футбольных матчей, а многофункциональной площадкой, готовой принять у себя мероприятия и события самого разного и порой неожиданного формата. «Екатеринбург Арена» обошла таких конкурентов, как «Газпром Арена» и стадион «Калининград».



Первое место «Екатеринбург Арена» разделила с футбольным стадионом «Казань Арена». Второе место у стадиона «Калининград», третье — у петербургской «Газпром Арены» и «Ростов Арены».

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