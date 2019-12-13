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12:05 | 16.12.2019
Фото: applespbevent.ru
В Свердловской области активизировались телефонные мошенники, выдающие себя за приставов
На личном приеме граждан 12 декабря один из обратившихся рассказал, что получил сообщение следующего содержания: «У Вас имеется задолженность, которую Вы должны оплатить в 5-тидневный срок. В случае не оплаты задолженности будет обращено взыскание на денежные средства и автотранспортное средства. Для получения подробной информации необходимо перезвонить по этому номеру. ***ФИО и должность действующего сотрудника УФССП России по Свердловской области***». Он перезвонил на указанный номер, и за несколько секунд ожидания со счета списали 390 рублей.
По данным пресс-службы ведомства, указанный в сообщении номер не принадлежит приставам, а имя и должность сотрудника, указанного в СМС, мошенники, вероятно, взяли из открытых источников.
Анастасия Харитонова © «Вечерние ведомости»
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