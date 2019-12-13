В Свердловской области активизировались телефонные мошенники, выдающие себя за приставов

12:05 | 16.12.2019

Фото: applespbevent.ru

Пресс-служба УФССП России по Свердловской области предупредила о новом виде телефонного мошенничества. С помощью СМС-рассылки мошенники якобы информируют граждан о задолженностях, а когда жертва перезванивает по номеру, указанному в сообщении, со счёта списываются деньги.



На личном приеме граждан 12 декабря один из обратившихся рассказал, что получил сообщение следующего содержания: «У Вас имеется задолженность, которую Вы должны оплатить в 5-тидневный срок. В случае не оплаты задолженности будет обращено взыскание на денежные средства и автотранспортное средства. Для получения подробной информации необходимо перезвонить по этому номеру. ***ФИО и должность действующего сотрудника УФССП России по Свердловской области***». Он перезвонил на указанный номер, и за несколько секунд ожидания со счета списали 390 рублей.



По данным пресс-службы ведомства, указанный в сообщении номер не принадлежит приставам, а имя и должность сотрудника, указанного в СМС, мошенники, вероятно, взяли из открытых источников.

Анастасия Харитонова © «Вечерние ведомости»