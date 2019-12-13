В Екатеринбурге жители Уралмаша проведут митинг против сноса частного сектора

11:41 | 16.12.2019

Фото: globallookpress.com

Жители частных домов на Уралмаше проведут митинг против сноса частного сектора и строительства на его месте многоэтажек. Жители микрорайона подсчитали, что, согласно проекту Генплана Екатеринбурга, до 2035 года в Орджоникидзевском районе снесут 140 га частного сектора. Заявительница митинга – активистка Мария Кожевникова. Она призывает горожан выйти 21 декабря в 12:00 на площадь Первой Пятилетки.



По словам местных активистов, они подали 53 заявления в администрацию Екатеринбурга против текущего проекта генплана: «В ходе обсуждений жители частного сектора высказывались лично и коллективно с предложениями оставить частный сектор в покое и заняться расселением ветхого и аварийного жилья. Строить высотки нужно не на месте частных домов, а на месте старых и разваливающихся деревянных бараков, их полно в Орджоникидзевском районе».



Мария Кожевникова приводит в пример планы по застройке поселка в границах Достоевского ― Народного Фронта ― Уральских Рабочих ― Молодежи. В ближайшее время застройщик начнёт разработку проекта по межеванию шести кварталов частных домов.

Анастасия Харитонова © «Вечерние ведомости»