В Екатеринбурге скончался поэт Аркадий Застырец

11:14 | 16.12.2019

Фото: agenda-u.org

В Екатеринбурге на 60-м году ушел из жизни поэт, переводчик и публицист Аркадий Застырец. Об этом сообщил его друг Виталий Кальпиди.



Известно, что в последние месяцы поэт был тяжело болен. Его последний пост в социальных сетях был посвящен его товарищу – директору театра музкомедии Михаилу Сафронову, который скончался 12 декабря.



Напомним, Аркадий Валерьевич Застырец родился в Свердловске 10 июня 1959 года. Поэт окончил философский факультет УрГУ. В 1980-е годы сотрудничал с уральскими рок-группами, в том числе – «Трек», в качестве автора текстов. Помимо прочего, Аркадий Валерьевич работал главным редактором газеты УрО РАН «Наука Урала». Как переводчик он адаптировал для современного театра «Фауста» и «Гамлета». Публиковался в журналах «Урал», «Знамя», «Новое литературное обозрение».



Сегодня в соцсети было опубликовано последнее стихотворение поэта.



Керчь-3

Мчу под откос горящим поездом

Из Петербурга снова в Керчь,

И кочегар смертельным поедом

Кидает в кровь горючий смерч.

Всё ярче топка разгорается,

И встречный ветер всё острей

В лицо морозными кидается

Костями алых снегирей.

А впереди уже не водится

Ни птиц, ни бодрых холодов,

Там чёрной ягоды расплодица

На гибких ветках берегов,

И мы с отцом идём по улице

В густой листве и фонарях,

А во дворе наш дом сутулится,

Ломая о колено страх.

И языки огня несметные,

И вся моя пустая плоть

Уходят в волны предрассветные,

Как соли малая щепоть.



Редакция «Вечерних ведомостей» выражает соболезнования родным и близким Аркадия Валерьевича.

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»