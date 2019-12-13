Новости дня
11:14 | 16.12.2019
Фото: agenda-u.org
В Екатеринбурге скончался поэт Аркадий Застырец
Известно, что в последние месяцы поэт был тяжело болен. Его последний пост в социальных сетях был посвящен его товарищу – директору театра музкомедии Михаилу Сафронову, который скончался 12 декабря.
Напомним, Аркадий Валерьевич Застырец родился в Свердловске 10 июня 1959 года. Поэт окончил философский факультет УрГУ. В 1980-е годы сотрудничал с уральскими рок-группами, в том числе – «Трек», в качестве автора текстов. Помимо прочего, Аркадий Валерьевич работал главным редактором газеты УрО РАН «Наука Урала». Как переводчик он адаптировал для современного театра «Фауста» и «Гамлета». Публиковался в журналах «Урал», «Знамя», «Новое литературное обозрение».
Сегодня в соцсети было опубликовано последнее стихотворение поэта.
Керчь-3
Мчу под откос горящим поездом
Из Петербурга снова в Керчь,
И кочегар смертельным поедом
Кидает в кровь горючий смерч.
Всё ярче топка разгорается,
И встречный ветер всё острей
В лицо морозными кидается
Костями алых снегирей.
А впереди уже не водится
Ни птиц, ни бодрых холодов,
Там чёрной ягоды расплодица
На гибких ветках берегов,
И мы с отцом идём по улице
В густой листве и фонарях,
А во дворе наш дом сутулится,
Ломая о колено страх.
И языки огня несметные,
И вся моя пустая плоть
Уходят в волны предрассветные,
Как соли малая щепоть.
Редакция «Вечерних ведомостей» выражает соболезнования родным и близким Аркадия Валерьевича.
Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»
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