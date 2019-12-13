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10:51 | 16.12.2019

Фото: группа «Инцидент Екатеринбург» соцсеть «ВКонтакте»

Жуткое ДТП в Свердловской области:16-тонная гусеница от крана раздавила «УАЗ-Патриот» и ВАЗ-2108. Один человек погиб

Жуткое ДТП со смертельным исходом произошло сегодня утром на 61-м километре трассы Екатеринбург — Шадринск — Курган в деревне Логиново, на «УАЗ-Патриот» и ВАЗ-2108 упала гусеничная платформа от крана, перевозимая в полуприцепе грузового автомобиля. В результате ДТП один человек погиб, ещё трое получили травмы различной степени тяжести.

По предварительным данным, платформа гусеничного крана, которую перевозил грузовик, была не закреплена в кузове и выпала на двигавшиеся во встречном направлении автомобили.

«Платформа массой 16 тонн упала на автомобили «УАЗ-Патриот» и ВАЗ-2108, которые двигались во встречном направлении. В результате ДТП погиб водитель УАЗа, еще три человека получили травмы различной степени тяжести — это водитель автомобиля ВАЗ-2108 и два пассажира УАЗа», — прокомментировали жуткое ДТП в управлении ГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области.
Жуткое ДТП в Свердловской области:16-тонная гусеница от крана раздавила «УАЗ-Патриот» и ВАЗ-2108. Один человек погиб

Жуткое ДТП в Свердловской области:16-тонная гусеница от крана раздавила «УАЗ-Патриот» и ВАЗ-2108. Один человек погиб

Жуткое ДТП в Свердловской области:16-тонная гусеница от крана раздавила «УАЗ-Патриот» и ВАЗ-2108. Один человек погиб

Жуткое ДТП в Свердловской области:16-тонная гусеница от крана раздавила «УАЗ-Патриот» и ВАЗ-2108. Один человек погиб

Жуткое ДТП в Свердловской области:16-тонная гусеница от крана раздавила «УАЗ-Патриот» и ВАЗ-2108. Один человек погиб

Жуткое ДТП в Свердловской области:16-тонная гусеница от крана раздавила «УАЗ-Патриот» и ВАЗ-2108. Один человек погибФото: УГИБДД по Свердловской области

Движение на месте ДТП затруднено, сотрудники полиции выясняют обстоятельства ДТП, а также устанавливают личности пострадавших. В настоящее время на участке дороги, где произошло ДТП, сотрудниками ГИБДД организовано реверсивное движение.

© «Вечерние ведомости»

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