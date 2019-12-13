Жуткое ДТП в Свердловской области:16-тонная гусеница от крана раздавила «УАЗ-Патриот» и ВАЗ-2108. Один человек погиб

Фото: УГИБДД по Свердловской области

Жуткое ДТП со смертельным исходом произошло сегодня утром на 61-м километре трассы Екатеринбург — Шадринск — Курган в деревне Логиново, на «УАЗ-Патриот» и ВАЗ-2108 упала гусеничная платформа от крана, перевозимая в полуприцепе грузового автомобиля. В результате ДТП один человек погиб, ещё трое получили травмы различной степени тяжести.По предварительным данным, платформа гусеничного крана, которую перевозил грузовик, была не закреплена в кузове и выпала на двигавшиеся во встречном направлении автомобили.«Платформа массой 16 тонн упала на автомобили «УАЗ-Патриот» и ВАЗ-2108, которые двигались во встречном направлении. В результате ДТП погиб водитель УАЗа, еще три человека получили травмы различной степени тяжести — это водитель автомобиля ВАЗ-2108 и два пассажира УАЗа», — прокомментировали жуткое ДТП в управлении ГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области.Движение на месте ДТП затруднено, сотрудники полиции выясняют обстоятельства ДТП, а также устанавливают личности пострадавших. В настоящее время на участке дороги, где произошло ДТП, сотрудниками ГИБДД организовано реверсивное движение.