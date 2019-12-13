Кольцовские таможенники задержали кинжалы и ножи из Аргентины

10:46 | 16.12.2019

Фото: пресс-служба Уральского таможенного управления

Необычный багаж инспекторы заметили при проверке рейса Стамбул-Екатеринбург. Кинжал, штык-нож и нож лежали у гражданина России в чемодане. Таможенникам мужчина объяснил, что летит с пересадкой из Аргентины, где и приобрел, как он считает, бутафорию на сувениры. О том, что провозить оружие через таможенную границу нельзя, он не знал.



Бутафория это или холодное оружие, предстоит выяснить экспертам, сообщает пресс-служба Уральского таможенного управления.



«При ввозе предметов похожих на холодное оружие, пассажир может быть спокоен только при наличии документов от производителя, подтверждающих, что это сувенирная продукция. Во всех остальных случаях таможенник, при наличии сомнений, назначит экспертизу, по результатам которой будет принято решение», - рассказал Дмитрий Шишкин, начальник таможенного поста Аэропорт Кольцово (пассажирский).

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