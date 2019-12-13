На окраине Екатеринбурга произошло массовое ДТП

Сегодня утром в переулке Базовом случилось ДТП с участием автомобиля из Читинской области.По словам очевидцев, автомобиль с номерами 75-го региона (Читинская область) врезался в Chevrolet Aveo, Daewoo Nexia, Opel Astra. Сообщается, что водителю иногородней машины стало плохо за рублем. Предполагается, что он потерял сознание.Есть ли пострадавшие, кроме водителя потерявшего сознание, пока неизвестно.