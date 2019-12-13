 
Все новости Екатеринбург Челябинск Пермь Курган Россия и мир
Общество Политика Экономика Анонсы Интервью

Новости дня


Главная

10:19 | 16.12.2019

Фото: группа «Инцидент Екатеринбург» соцсеть «ВКонтакте»

На окраине Екатеринбурга произошло массовое ДТП

Сегодня утром в переулке Базовом случилось ДТП с участием автомобиля из Читинской области.

По словам очевидцев, автомобиль с номерами 75-го региона (Читинская область) врезался в Chevrolet Aveo, Daewoo Nexia, Opel Astra. Сообщается, что водителю иногородней машины стало плохо за рублем. Предполагается, что он потерял сознание.

Есть ли пострадавшие, кроме водителя потерявшего сознание, пока неизвестно.

На окраине Екатеринбурга произошло массовое ДТП

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»

Поделиться в соцсетях:

 

Версия для печати   Код для вставки в блог

Добавление комментария

Комментарии работают в режиме премодерации.


Ваше имя:

Текст комментария:

Код защиты:

Включите эту картинку для отображения кода безопасности
обновить, если не виден код

Введите код защиты:

Новости
Сегодня

12:21 | 16.12.2019
«Екатеринбург Арена» признана одним из лучших стадионов в России

12:05 | 16.12.2019
В Свердловской области активизировались телефонные мошенники, выдающие себя за приставов

11:41 | 16.12.2019
В Екатеринбурге жители Уралмаша проведут митинг против сноса частного сектора

11:14 | 16.12.2019
В Екатеринбурге скончался поэт Аркадий Застырец

10:51 | 16.12.2019
Жуткое ДТП в Свердловской области:16-тонная гусеница от крана раздавила «УАЗ-Патриот» и ВАЗ-2108. Один человек погиб

10:46 | 16.12.2019
Кольцовские таможенники задержали кинжалы и ножи из Аргентины

10:19 | 16.12.2019
На окраине Екатеринбурга произошло массовое ДТП

09:56 | 16.12.2019
В Свердловской области установят новые проекционные пешеходные переходы

09:32 | 16.12.2019
В Екатеринбурге ночью сгорела очередная машина

09:11 | 16.12.2019
В Свердловской области продолжают разыскивать пожилого мужчину

15.12.2019

18:44 | 15.12.2019
Облачно и снег: погода на Среднем Урале на начало рабочей недели

18:33 | 15.12.2019
Баскетбольный клуб УГМК разгромил столичное «Динамо»

18:04 | 15.12.2019
Предновогодняя ярмарка откроется в Екатеринбурге на ЖБИ

16:01 | 15.12.2019
В Екатеринбурге отправили в колонию-поселения пенсионера, по вине которого в ДТП погиб байкер

14:29 | 15.12.2019
В Екатеринбурге таксист на Hyundai сбил пешехода, перебегающего дорогу на «красный»

14:14 | 15.12.2019
В Екатеринбурге началась запись детей в первые классы

13:51 | 15.12.2019
В Екатеринбурге прощаются с Михаилом Сафроновым

12:47 | 15.12.2019
Хоккейная пауза заканчивается: «Автомобилист» в Екатеринбурге встретит «Амур»

11:56 | 15.12.2019
В Екатеринбурге столкнулись машина реанимации и трамвай

11:19 | 15.12.2019
В Екатеринбурге полиция продолжает разыскивать виновника ДТП в Пионерском

10:48 | 15.12.2019
Большинство свердловских школ запретило ученикам пользоваться телефонами на уроках

10:30 | 15.12.2019
В центре Нижнего Тагила злоумышленники экскаватором выкопали ливнёвку

10:13 | 15.12.2019
Эвакуировали 73 человека: в Екатеринбурге рано утром загорелась квартира в жилом доме

03:42 | 15.12.2019
Пермский сетевой университет сможет привлечь федеральных партнеров в программы обучения по IT

03:41 | 15.12.2019
Пермская компания стала лучшей на Портале поставщиков

03:40 | 15.12.2019
В Губахе начинаются съемки сражений и военных походов для фильма «Сердце Пармы»

03:39 | 15.12.2019
За 11 месяцев 2019 года пассажиропоток пермского аэропорта превысил 1,5 млн человек

14.12.2019

21:02 | 14.12.2019
На Урале председатель СНТ оставила без денег садоводов, потратившихся на газификацию

19:28 | 14.12.2019
Екатеринбургская биатлонистка Светлана Миронова взяла серебро в Хохфильцене

17:25 | 14.12.2019
Волейболистки «Уралочки-НТМК» взяли верх над белорусской «Минчанкой»

17:03 | 14.12.2019
В столице Урала в 2019 году в многоквартирных домах заменят 246 лифтов

16:57 | 14.12.2019
В Екатеринбурге на Втузгородке начали снос аварийных домов. На их месте появится новый ЖК

16:40 | 14.12.2019
В Ревде прошёл митинг против сноса памятника Ленину

14:41 | 14.12.2019
Росприроднадзор уличил ЕМУП «Водоканал» в загрязнении Верх-Иетского водохранилища и реки Исеть

14:23 | 14.12.2019
Мэрия Екатеринбурга взыскала более 8 миллионов рублей с владельца закусочной на Семи ключах

14:13 | 14.12.2019
В Карпинске на стройплощадке при падении крана серьёзно пострадал рабочий





Мы в соцсетях



Архив
«    Декабрь      »  2019   
ПнВтСрЧтПтСбВс
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031 


 