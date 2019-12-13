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10:19 | 16.12.2019
Фото: группа «Инцидент Екатеринбург» соцсеть «ВКонтакте»
На окраине Екатеринбурга произошло массовое ДТП
По словам очевидцев, автомобиль с номерами 75-го региона (Читинская область) врезался в Chevrolet Aveo, Daewoo Nexia, Opel Astra. Сообщается, что водителю иногородней машины стало плохо за рублем. Предполагается, что он потерял сознание.
Есть ли пострадавшие, кроме водителя потерявшего сознание, пока неизвестно.
Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»
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