В Свердловской области установят новые проекционные пешеходные переходы

09:56 | 16.12.2019

Фото: vk.com

В наступающем году по Свердловской области будет установлено полсотни пешеходных переходов, которые в темное время суток проецируются на дорогу. Новые технологии уже установлены близ Полевского в качестве эксперимента. Как защитить такие переходы от вандалов и как восстановить их после выхода из строя – властям пока непонятно.



Проекционные пешеходные переходы – это система светодиодных фильтров, которые высвечивают на дорогу «зебру». Такая проекция видна в темное время суток и не исчезает через пару месяцев после нанесения.



Министр транспорта Свердловской области Василий Старков отметил качественную работу такого перехода на Полевском тракте и объявил появление еще 50 проекционных переходников на Урале. Точное местоположение новинок пока не уточняется.



Министр также отметил, что выход из строя проекционного перехода не дает права нарушать правила дорожного движения. При этом он отметил, что у новой системы будет обеспечена полная работоспособность и соответствие всем нормативам и стандартам, «но ответственность каждого должна присутствовать», – добавил Василий Старков.

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»