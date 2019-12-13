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18:33 | 15.12.2019

Фото: Пресс-служба БК УГМК

Баскетбольный клуб УГМК разгромил столичное «Динамо»

Баскетбольный клуб УГМК с разгромным счётом 118:54 (30:14, 31:11, 27:8, 30:21) обыграл в Москве столичное «Динамо» в матче российской Премьер-лиги.

Сразу две нападающие екатеринбургской команды отметились дабл-даблами: Раиса Мусина набрала 19 очков и сделала 12 подборов, Эмма Меессеман — 18 очков и 11 подборов. В шаге от дабл-дабла остановилась центровая Мария Вадеева (14 очков и 9 подборов). Двузначную результативность показали Елена Беглова (18 очков), Элла Куигли (17) и Евгения Белякова (13). Кортни Вандерслут отметилась 10 передачами и 8 очками.

Баскетбольный клуб УГМК разгромил столичное «Динамо»Главный тренер БК УГМК Мигель Мендес.

«Мы очень хорошо провели эту игру. Прекрасно справились с соперником в защите, но более всего я остался доволен нашим нападением. В предыдущей игре мы сделали 39 атакующих передач, в этой — 37. Я очень доволен таким показателем. Это значит, что мы играем в очень хороший командный баскетбол», — сказал главный тренер команды Мигель Мендес после матча.

Стоит отметить, что это вторая игра в сезоне когда «Лисицы» набрали более ста очков за матч. Первую сотню «Лисицы» оформили в предыдущей встрече, победив в Евролиге турецкую команду «Чукурова» со счётом 112:56.

Следующий матч второго круга группового этапа Евролиги екатеринбурженки проведут в среду, 18 декабря, во Дворце игровых видов спорта против бельгийского «Касторс Брэйн». Начало игры в 19:00 по местному времени.

© «Вечерние ведомости»

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