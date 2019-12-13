Предновогодняя ярмарка откроется в Екатеринбурге на ЖБИ

18:04 | 15.12.2019

Фото: ufagrad.info

В Екатеринбурге в микрорайоне ЖБИ на улице Высоцкого, 12а на следующей неделе откроется предновогодняя ярмарка. Она будет работать в течение восьми дней. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.



По словам организаторов, на ярмарке будет представлен широкий ассортимент продуктов к праздничному столу – рыба и морепродукты, мясо и разнообразные мясные деликатесы, молоко и молочные продукты, сладости и ещё многое другое.



Кроме того, если вы ещё не определились с подарками близким и друзьям, на ярмарке вы решите и эту проблему. Тёплые жилетки и туники, кофточки и пончо, варежки и носки, изделия декоративного искусства, платки и шарфы, гобелены, вязанные вещи и многое другое вы сможете приобрести там.



Ярмарка расположится на улице Высоцкого у дома 12а возле автобусной остановки «Каменные палатки» и будет работать с 10:00 до 20:00 с 19 по 22 декабря и с 26 по 29 декабря.

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