В Екатеринбурге таксист на Hyundai сбил пешехода, перебегающего дорогу на «красный»

14:29 | 15.12.2019

Фото: ГИБДД Екатеринбурга

Сегодня утром, в 10:40, в Екатеринбурге на перекрестке улиц 40-летия Октября и Победы таксист сбил пешехода.



По данным ГИБДД Екатеринбурга, 33-летний мужчина пытался перебежать дорогу на красный сигнал светофора. В это время водитель Hyundai двигался по улице Победы со стороны улицы Ломоносова. Столкновения избежать не удалось. Удар был настолько сильный, что пешеход отлетел.



В результате аварии мужчину с травмами различной степени тяжести доставили в ГКБ № 23.

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»