Новости дня
14:29 | 15.12.2019
Фото: ГИБДД Екатеринбурга
В Екатеринбурге таксист на Hyundai сбил пешехода, перебегающего дорогу на «красный»
По данным ГИБДД Екатеринбурга, 33-летний мужчина пытался перебежать дорогу на красный сигнал светофора. В это время водитель Hyundai двигался по улице Победы со стороны улицы Ломоносова. Столкновения избежать не удалось. Удар был настолько сильный, что пешеход отлетел.
В результате аварии мужчину с травмами различной степени тяжести доставили в ГКБ № 23.
Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»
Сегодня
14:29 | 15.12.2019
В Екатеринбурге таксист на Hyundai сбил пешехода, перебегающего дорогу на «красный»
14:14 | 15.12.2019
В Екатеринбурге началась запись детей в первые классы
13:51 | 15.12.2019
В Екатеринбурге прощаются с Михаилом Сафроновым
11:56 | 15.12.2019
В Екатеринбурге столкнулись машина реанимации и трамвай
10:48 | 15.12.2019
Большинство свердловских школ запретило ученикам пользоваться телефонами на уроках
10:30 | 15.12.2019
В центре Нижнего Тагила злоумышленники экскаватором выкопали ливнёвку
10:13 | 15.12.2019
Эвакуировали 73 человека: в Екатеринбурге рано утром загорелась квартира в жилом доме
03:42 | 15.12.2019
Пермский сетевой университет сможет привлечь федеральных партнеров в программы обучения по IT
03:41 | 15.12.2019
Пермская компания стала лучшей на Портале поставщиков
03:39 | 15.12.2019
За 11 месяцев 2019 года пассажиропоток пермского аэропорта превысил 1,5 млн человек
21:02 | 14.12.2019
На Урале председатель СНТ оставила без денег садоводов, потратившихся на газификацию
17:25 | 14.12.2019
Волейболистки «Уралочки-НТМК» взяли верх над белорусской «Минчанкой»
17:03 | 14.12.2019
В столице Урала в 2019 году в многоквартирных домах заменят 246 лифтов
16:57 | 14.12.2019
В Екатеринбурге на Втузгородке начали снос аварийных домов. На их месте появится новый ЖК
16:40 | 14.12.2019
В Ревде прошёл митинг против сноса памятника Ленину
14:41 | 14.12.2019
Росприроднадзор уличил ЕМУП «Водоканал» в загрязнении Верх-Иетского водохранилища и реки Исеть
14:23 | 14.12.2019
Мэрия Екатеринбурга взыскала более 8 миллионов рублей с владельца закусочной на Семи ключах
13:33 | 14.12.2019
В Екатеринбурге отчитались о ходе строительства ледового городка на площади 1905 года
13:00 | 14.12.2019
УГМК привлекает синдицированный кредит на сумму 200 миллионов евро
11:59 | 14.12.2019
В Свердловской области перевернулся автобус с фанатами Макса Коржа
11:25 | 14.12.2019
В Екатеринбурге возле «Меги» столкнулись три автомобиля
10:37 | 14.12.2019
В Нижнем Тагиле появится центр для выгула и дрессировки собак, который обойдётся в 1,5-2 млн рублей
10:10 | 14.12.2019
В Екатеринбурге столкнулись Mercedes и Range Rover. Есть пострадавший
20:02 | 13.12.2019
В Екатеринбурге разыскивается женщина, подозреваемая в совершении особо тяжкого преступления
19:40 | 13.12.2019
Над Свердловской областью несколько дней будет стоять смог
19:14 | 13.12.2019
По льду Балтыма запретили автогонки
18:50 | 13.12.2019
В воскресенье в Екатеринбурге состоится прощание с Михаилом Сафроновым
18:31 | 13.12.2019
В Перми многодетные семьи получили первые денежные выплаты взамен земельного участка
18:26 | 13.12.2019
В центре Екатеринбурга снесли цветочный киоск, простоявший 20 лет
18:25 | 13.12.2019
В Перми пройдет ярмарка семейных реликвий и ценностей