В Екатеринбурге началась запись детей в первые классы

14:14 | 15.12.2019

Сегодня в Екатеринбурге стартовала первая волна записи детей в первые классы.



До 23 декабря будут принимать заявления на дошколят-льготников (детях сотрудников органов уголовно-исполнительной системы, органов по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ, сотрудников Государственной противопожарной службы и таможенных органов РФ). Также в это время можно будет записать детей, чьи старшие братья или сёстры уже школьники.



Перечень документов для зачисления: паспорт заявителя или полномочного представителя, свидетельство о рождении ребёнка и документ, подтверждающий право на льготное зачисление.



Подать заявление на зачисление ребёнка можно через портал Госуслуг, Центр муниципальных услуг, отделения МФЦ или через комиссию школы. Приёмные комиссии школ начнут работать с понедельника, 16 декабря, с 8:00 до 19:00.

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»