В Екатеринбурге прощаются с Михаилом Сафроновым

13:51 | 15.12.2019

Фото: Павел Ворожцов

Сегодня, 15 декабря, в Екатеринбурге прощаются с генеральным директором Свердловской музыкальной комедии Михаилом Сафроновым.



Гражданская панихида состоялась в здании театра, а отпевание прошло в Храме-на-Крови. Михаил Сафронов будет похоронен на Широкореченском кладбище.



Напомним, генеральный директор Свердловской музыкальной комедии скончался 12 декабря во время командировки в Москве в возрасте 70 лет. Глава Екатеринбурга, Администрация города Екатеринбурга, Екатеринбургская городская Дума выразили соболезнования родным и близким Заслуженного работника культуры РФ.

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»