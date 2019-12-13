В Екатеринбурге столкнулись машина реанимации и трамвай

11:56 | 15.12.2019

Фото: «Инцидент Екатеринбург»

В Екатеринбурге на Волгоградской, возле больнице № 40, произошла авария с участием трамвая, следовавшего по маршруту 19, и машины реанимации.



Из-за столкновения на участке приостановлено движение трамваев.



Все обстоятельства произошедшего в настоящее время устанавливаются. Информации о пострадавших нет.

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»