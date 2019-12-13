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11:19 | 15.12.2019

Фото: Е1.RU

В Екатеринбурге полиция продолжает разыскивать виновника ДТП в Пионерском

Полиция Екатеринбурга продолжает разыскивать водителя Range Rover, который в Пионерском устроил ДТП с пострадавшим.

Напомним, авария с участием Range Rover и Mercedes произошла в ночь на субботу на пересечении улиц Мира и Блюхера. По словам очевидцев, водитель Range Rover в состоянии алкогольного опьянения проехал на красный сигнал светофора, а после столкновения сбежал с места ДТП.

«Проводится проверка. Сотрудники выезжали на место ДТП для оформления происшествия. Водитель не установлен и не найден. Собственник автомашины за городом, ещё не опрошен»,- сообщили в отделении пропаганды ГИБДД Екатеринбурга.

Если вы знаете, где может находиться сбежавший водитель, позвоните в полицию по телефону 02. 

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»

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