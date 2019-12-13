Новости дня
10:48 | 15.12.2019
Большинство свердловских школ запретило ученикам пользоваться телефонами на уроках
При этом она отметила, что в этом году Роспотребнадзор, Рособрнадзор и Министерство просвещения лишь рекомендовали школам принять такие меры, однако учебные заведения могли сами принимать решения – вводить новое правило или нет.
Сейчас, по словам Васильевой, в стране запрещено пользоваться телефонами в 10 628 школах (в Северной Осетии, Ингушетии, Белгородской области – в 100% школах, в Камчатском крае – в 37,5%, в Магаданской области – в 53,3%, в Пермском крае – в 58,8%, в Республике Марий Эл – в 63,8%, Удмуртской Республике – в 60,9%, Кемеровской области – в 67,3%, в Курганской области – в 50,9%, в Свердловской области –в 65,3%).
Кроме того, по её мнению, педагоги тоже должны ограничить использование телефонов во время занятий.
Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»
Сегодня
10:48 | 15.12.2019
Большинство свердловских школ запретило ученикам пользоваться телефонами на уроках
10:30 | 15.12.2019
В центре Нижнего Тагила злоумышленники экскаватором выкопали ливнёвку
10:13 | 15.12.2019
Эвакуировали 73 человека: в Екатеринбурге рано утром загорелась квартира в жилом доме
03:42 | 15.12.2019
Пермский сетевой университет сможет привлечь федеральных партнеров в программы обучения по IT
03:41 | 15.12.2019
Пермская компания стала лучшей на Портале поставщиков
03:39 | 15.12.2019
За 11 месяцев 2019 года пассажиропоток пермского аэропорта превысил 1,5 млн человек
21:02 | 14.12.2019
На Урале председатель СНТ оставила без денег садоводов, потратившихся на газификацию
17:25 | 14.12.2019
Волейболистки «Уралочки-НТМК» взяли верх над белорусской «Минчанкой»
17:03 | 14.12.2019
В столице Урала в 2019 году в многоквартирных домах заменят 246 лифтов
16:57 | 14.12.2019
В Екатеринбурге на Втузгородке начали снос аварийных домов. На их месте появится новый ЖК
16:40 | 14.12.2019
В Ревде прошёл митинг против сноса памятника Ленину
14:41 | 14.12.2019
Росприроднадзор уличил ЕМУП «Водоканал» в загрязнении Верх-Иетского водохранилища и реки Исеть
14:23 | 14.12.2019
Мэрия Екатеринбурга взыскала более 8 миллионов рублей с владельца закусочной на Семи ключах
13:33 | 14.12.2019
В Екатеринбурге отчитались о ходе строительства ледового городка на площади 1905 года
13:00 | 14.12.2019
УГМК привлекает синдицированный кредит на сумму 200 миллионов евро
11:59 | 14.12.2019
В Свердловской области перевернулся автобус с фанатами Макса Коржа
11:25 | 14.12.2019
В Екатеринбурге возле «Меги» столкнулись три автомобиля
10:37 | 14.12.2019
В Нижнем Тагиле появится центр для выгула и дрессировки собак, который обойдётся в 1,5-2 млн рублей
10:10 | 14.12.2019
В Екатеринбурге столкнулись Mercedes и Range Rover. Есть пострадавший
20:02 | 13.12.2019
В Екатеринбурге разыскивается женщина, подозреваемая в совершении особо тяжкого преступления
19:40 | 13.12.2019
Над Свердловской областью несколько дней будет стоять смог
19:14 | 13.12.2019
По льду Балтыма запретили автогонки
18:50 | 13.12.2019
В воскресенье в Екатеринбурге состоится прощание с Михаилом Сафроновым
18:31 | 13.12.2019
В Перми многодетные семьи получили первые денежные выплаты взамен земельного участка
18:26 | 13.12.2019
В центре Екатеринбурга снесли цветочный киоск, простоявший 20 лет
18:25 | 13.12.2019
В Перми пройдет ярмарка семейных реликвий и ценностей
18:15 | 13.12.2019
В этом году в муниципальном общественном транспорте Перми продали 31,5 млн билетов
17:57 | 13.12.2019
«Уралкалий» - среди лидеров рейтинга фундаментальной эффективности крупнейших компаний России и Казахстана
17:56 | 13.12.2019
Екатеринбург встал в 9-балльные пробки