Большинство свердловских школ запретило ученикам пользоваться телефонами на уроках

10:48 | 15.12.2019

В Свердловской области больше половины школ запретили ученикам пользоваться телефонами на уроках. Такие данные озвучила министр просвещения Ольга Васильева.



При этом она отметила, что в этом году Роспотребнадзор, Рособрнадзор и Министерство просвещения лишь рекомендовали школам принять такие меры, однако учебные заведения могли сами принимать решения – вводить новое правило или нет.



Сейчас, по словам Васильевой, в стране запрещено пользоваться телефонами в 10 628 школах (в Северной Осетии, Ингушетии, Белгородской области – в 100% школах, в Камчатском крае – в 37,5%, в Магаданской области – в 53,3%, в Пермском крае – в 58,8%, в Республике Марий Эл – в 63,8%, Удмуртской Республике – в 60,9%, Кемеровской области – в 67,3%, в Курганской области – в 50,9%, в Свердловской области –в 65,3%).



Кроме того, по её мнению, педагоги тоже должны ограничить использование телефонов во время занятий.

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»